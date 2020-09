Cooper Tire Europe arbeitet in Italien mit Fintyre zusammen

Wie Cooper Tire Europe mitteilt, kooperiere man zukünftig in Italien in Bezug auf den Vertrieb von Consumer-Reifen mit Fintyre. Im Rahmen der Zusammenarbeit wolle man „sein Vertriebsnetz in dem europäischen Schlüsselmarkt stärken“. Fintyre verfüge über „ein außergewöhnliches Netzwerk“ in Italien, so Jaap van Wessum, General Manager bei Cooper Tire Europe. Dazu gehörten zwei Zentralläger sowie zehn kleinere Läger. „Wir sind stolz, dass Cooper Fintyre für den Vertrieb seiner Produkte auf dem italienischen Markt gewählt hat“, ergänzte Stefano Morganti, Sales & Marketing Director bei dem italienischen Reifengroßhändler Fintyre S.p.A. ab