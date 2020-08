Magna Tyres führt weiteren EM-Reifen „Made in Holland“ ein

Magna Tyres hat die Produktion einer weitere Größen seines EM-Reifens Magna M-Terrain E4/L4 in den Niederlanden begonnen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Waalwijk schreibt, werde der Reifen in 29,5R25 nun auch in Hardenberg produziert, wodurch man deutlich kurzfristiger auf Kundenanfragen reagieren könne. Magna Tyres hatte Ende 2016 den niederländischen Runderneuerer Obo Banden übernommen und fertigt an dessen Standort seit Anfang 2018 auch Neureifen, wofür Neureifenkarkassen genutzt werden. Darüber hinaus werde der EM-Reifen M-Terrain weiterhin auch in Asien produziert. ab