Jason’s Tyres: Galaxy hat in Benelux einen neuen Distributionspartner

Die Alliance Tire Group hat jetzt die Partnerschaft mit Jason’s Tyres bekanntzugeben. Der Spezialist für OTR-Reifen hat 20 Jahre Erfahrung in diesem Segment und wird ab sofort das gesamte Portfolio der Diagonal- und Radial-OTR-Reifen von Galaxy im Bereich Erdbewegung in Benelux vertreiben. Das OTR-Segment Erdbewegung umfasst Maschinen wie Verdichter, Erdhobel, Muldenkipper und Lader.

„’Mehr als nur Reifen‘ ist der Slogan von Jason’s Tyres. Und in der Tat bietet unser neuer Partner im Segment Erdbewegung 24-Stunden-Service und -Montage. In Kombination mit dem hohen Nutzwert des Galaxy-Reifenportfolios bedeutet dies einen zusätzlichen Vorteil für die Endkunden. Darüber hinaus verfügt Jason’s über ein starkes Netzwerk von führenden OE-Herstellern und Unternehmen mit großen Flotten von Erdbewegungsmaschinen in ganz Westeuropa. Dies wird den Marktanteil von Reifen der Marke Galaxy weiter steigern. Wir sind überzeugt, dass diese neue Partnerschaft mit Jason’s Tyres, den Endkunden sowie Galaxy gleichermaßen zugutekommen wird“, so Pravin Job, verantwortlich für die Marke Galaxy in Westeuropa.

Peter Van Loon, Eigentümer von Jason’s Tyres, teilt die positive Ansicht: „Galaxy ist als Teil von Yokohama eine wertvolle Marke. Die neue Partnerschaft wird auf den Stärken beider Unternehmen aufbauen, das Geschäft steigern und neue Möglichkeiten im Markt schaffen. Galaxy passt sehr gut zu der Ideologie unseres Unternehmens: qualitativ hochwertige Reifen zu einem guten Preis mit der Rückendeckung durch hervorragenden Service. Wir freuen uns darauf, das Reifenportfolio von Galaxy sowohl unseren Großkunden als auch den Maschinenherstellern und Händlern vorzustellen“, sagt Van Loon. cs