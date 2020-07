Zweite Ausgabe von „Das Heuver-Landwirtschaftsreifenbuch“ erschienen

Heuver Banden hat in zweiter Auflage sein „Landwirtschaftsreifenbuch“ veröffentlicht. Wie der niederländische Großhändler und OTR-Reifenexperte schreibt, gelte das Buch als „das als ultimatives Nachschlagewerk für dieses spezielle Segment“. „Das ‚Landwirtschaftsreifenbuch‘, das wir sorgfältig zusammengestellt haben, enthält alle erdenklichen unabhängigen Reifeninformationen“, sagt Enno Schottert, Produktmanager Landwirtschaftsreifen bei Heuver. „Wir teilen unser Wissen gern und tun alles, was wir können, um es unseren Kunden auf möglichst verständliche Weise weiterzugeben. Deshalb zeigen wir ihnen alle technischen Daten der Reifen in sehr übersichtlicher Form. Für jeden Anwendungsbereich gibt es ein eigenes Kapitel, das durch praktische Registerkarten deutlich gekennzeichnet ist. So findet jeder Kunde schnell den richtigen Reifen für seinen Anwendungsbereich.“ ab