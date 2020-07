Grasdorf bietet erweitertes IF-Torquemax-Sortiment von Ceat

Die Grasdorf GmbH ist bei Landwirtschaftsreifen Vermarktungspartner und Importeur des indischen Reifenherstellers Ceat. Dieser hat nun sein Sortiment an IF-Torquemax-Reifen, das erst seit Anfang dieses Jahres verfügbar ist, mit neuen Dimensionen deutlich ausgebaut. Das Kürzel IF steht dabei bekanntlich für Improved Flexion. Entsprechende Ceat-Landwirtschaftsreifen zeichneten sich „durch bis zu 20 Prozent höhere Traglast bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen aus. Diese Größen ergänzen das hervorragende Komplettangebot von Ceat von mittlerweile deutlich über 200 verschiedenen Landwirtschaftsreifen. Ceat als Hausmarke von Grasdorf hat sich am Markt in den letzten 24 Monaten etabliert und wir schreiben hier eine tolle Erfolgsgeschichte“, sagt dazu Frank Kellewald, Gesamtvertriebsleiter der Grasdorf GmbH mit Sitz in Holle bei Hildesheim. Nachdem Grasdorf den Torquemax in der Größe IF 710/70 R42 179D bereits vor Kurzem eingeführt hatte, folgen nun die Größen IF 600/70 R30 165D, IF 600/70 R34 160D und 167D, IF 520/85 R38 167D sowie IF 710/70 R38 178D, heißt es dazu. ab