Galgo bringt neue Buslaufstreifen auf den Markt – Erneuter ESR-Award

Galgo hat zwei neue Laufstreifen für die Runderneuerung von Stadtbussen ins Sortiment aufgenommen. Wie der mexikanische Anbieter von Runderneuerungsmaterialien mitteilt, sei das Profil 87MB19 in den Größen 11R24,5 und 11R22,5 mit einer Breite von 225 und einer Profiltiefe von 15 Millimeter erhältlich, während das Profil 102MB19 wiederum in den Größen 305/75 R24,5, 305/70 R22,5 und 315/80 R22,5 mit einer Breite von 260 und einer Profiltiefe von 19 Millimeter erhältlich ist. Das Kürzel MB in den Produktnamen bezieht sich dabei auf die Metropolitan-Bus-Produktlinie. Die MB-Laufstreifen seien von Galgo auf die Bedürfnisse von Betreibern von Stadtbussen hin optimiert, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das Design mit seinen drei umlaufenden Rillen und den Lamellen in den Blöcken soll ein hohes Gripniveau und gute Selbstreinigungskräfte bieten.

