Borbet BY für Maserati Ghibli: Eine Rarität in 21 Zoll

Die Sportlimousine Maserati Ghibli zeigt, dass sogar ein Businesswagen etwas ganz Besonderes sein kann. Und so wie er auf den Straßen kaum zu finden ist, so rar macht sich auch das Angebot an passenden Rädern in 21 Zoll.

Mit dem Borbet BY-Rad in „Sterling silver“ und „Titan polished matt“ hat die Suche nun ein Ende. Ab sofort ist das 20-Speichen Rad mit Teilegutachten für den rasanten Italiener in 8,5 und 10,0 x 21 Zoll mit den Einpresstiefen 40 und 45 erhältlich. cs