Freie Werkstätten sollen Gesicht zeigen

Freie Werkstätten sind die besten, davon sind die Macher der Initiative Qualität ist Mehrwert überzeugt. Um das auch Kunden und dem ganzen Markt zu zeigen, ruft die Initiative ab sofort Werkstätten dazu auf, Gesicht zu zeigen. Teilnehmen können alle freien Werkstätten – einfach ein Smartphone zücken, ein kleines Video von der Werkstatt und dem Team machen und dann per WhatsApp an 0171 906 23 46 schicken. Alle Videos werden auf der Seite qualitaet-ist-mehrwert.de/werkstaetten/ präsentiert. Zudem hätten alle Teilnehmer die Chance auf Sachpreise. Der Gestaltung der Filme seien keine Grenzen gesetzt: Ein Rundgang durch die Werkstatt ist genauso möglich wie ein Statement des Chefs, des Teams oder von Stammkunden. Also werden Sie kreativ. Mehr Informationen finden Sie auf https://qualitaet-ist-mehrwert.de/werkstaetten/. cs