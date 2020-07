NRZ-Umfrage: Was erwartet der Reifenhändler vom Großhandel?

Der Großhandel hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Hat in Logistik, Fuhrpark und IT investiert. Die NEUE REIFENZEITUNG möchte wissen, was Sie als Reifenhändler von Ihrem Großhändler erwarten: Was sind die Punkte, nach denen Sie sich Ihren Großhändler aussuchen? Wo gibt es Schwierigkeiten? Was sollte sich noch verbessern? Wo kann der Großhandel dem Reifenhändler helfen? Wir freuen uns, auf Ihr Feedback. Bitte senden Sie es an info@reifenpresse.de. Wir werden es redaktionell verwenden und es selbstverständlich bei Wunsch auch anonym behandeln. cs