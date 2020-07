Die Mehrheit der Angestellten arbeitet lieber zu Hause als im Büro

Die Corona-Krise hat viele Menschen über Nacht ins Homeoffice gebracht und die Mehrheit der Angestellten freut sich über den Arbeitsplatz zuhause. Die Krankenkassen SDK und mhplus haben in einer gemeinsamen Studie 1.500 Personen zu den Auswirkungen dieser Entwicklung auf ihren Arbeitsalltag befragt. Das Ergebnis: Kreative und planerische Aufgaben können sie in den eigenen vier Wänden besser bewältigen als in der Firma. Vier von zehn Heimarbeitern gehen aber auch davon aus, dass regelmäßiges Homeoffice langfristig der Karriere schadet.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



