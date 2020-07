Hankook von General Motors als Supplier of the Year geehrt

General Motors hat Hankook Tire zum Supplier of the Year ernannt. Passend zur Corona-Etikette habe die Verleihung des entsprechenden Awards nun im Rahmen einer virtuellen Zeremonie stattgefunden. Insgesamt hat der US-amerikanische Automobilhersteller 116 seiner Lieferanten aus 15 Ländern mit einer Lieferantenauszeichnung gewürdigt. Hankook fühle sich „geehrt“, betonte dazu Cho Hyun-Jun, Head of Hankook Tire OE Division, anlässlich der Award-Vergabe. „Wir sind dankbar dafür die Möglichkeit zu haben, qualitativ hochwertige, innovative Reifen für GMs Autos zu produzieren, und wir freuen uns auf eine weitere langjährige Zusammenarbeit.“ ab