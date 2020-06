Interpneu baut Platin-Sortiment für den All-Season-Einsatz in 17 und 18 Zoll aus

Mit 13 neuen Dimensionen des Profils RP 100 Allseason erweitert Interpneu das Ganzjahresreifensortiment seiner Eigenmarke Platin. Entsprechend dem Trend zu größeren Radumfängen hat der Karlsruher Reifen- und Felgengroßhändler dabei besonderes Augenmerk auf größer dimensionierte Reifen gelegt. So habe man das Angebot an 17-Zoll-Größen mit sieben neuen Ausführungen stark ausgebaut. Neu auf den Markt gekommen sind kürzlich auch vier Dimensionen in 18 Zoll. Damit stehen zwischen 13 und 18 Zoll insgesamt 53 verschiedene Dimensionen des 2017 vorgestellten Ganzjahresreifens zur Verfügung.

