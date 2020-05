Yokohama lädt zum interaktiven VIP-Erlebnis beim FC Chelsea ein

Zusammen mit dem FC Chelsea präsentiert der offizielle Clubpartner Yokohama Tyres das ultimative interaktive VIP-Fan-Erlebnis. Die Tour führt durch das Trainingsgelände der Blues und zeigt das legendäre Stamford-Bridge-Stadion mit den Stars der Mannschaft.

Im Rahmen der „Drive For More“-Kampagne eröffnete Yokohama den Fans sogar die Chance, von Trainer Frank Lampard spannende Einblicke in alle möglichen Bereiche des Chelsea FC zu erhalten. Um den Film zu realisieren (Dreharbeiten erfolgten bereits im Februar), wurde eine Miniaturkamera am Helm eines Crewmitgliedes befestigt. So wurde sichergestellt, dass der Zuschauer auf eine dynamische Weise mit Spielern interagieren kann, die er zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Man könne zum Beispiel mit Christian Pulisic trainieren, mit Tammy Abraham Tischtennis spielen und mit Willian einen Freistoß ausführen.

Der Ausflug sei hier allerdings noch lange nicht zu Ende. Die Technologie erlaube es den Fans der Blues, im Stamford-Bridge-Stadion herumzulaufen, während man unterwegs auf weitere bekannte Gesichter stoße. Unter folgendem Link geht es direkt ins Geschehen: www.yokohama-online.com/Football/Interactive-Video. cs