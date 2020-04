SIMA von Herbst 2020 in Februar 2021 verschoben

Normalerweise sollte die SIMA in diesem Jahr im November in Paris stattfinden. Doch auf Wunsch einer großen Anzahl von Ausstellern aus der Landmaschinenindustrie, deren Produktions- und Vertriebsaktivitäten von der Corona-Pandamie hart getroffen wurden, haben die Organisatoren jetzt entschieden, dass die Messe im Februar des nächsten Jahres stattfindet. Der Termin: 21. bis 25. Februar 2021 im Messezentrum Paris. Die Organisatoren stellen aber klar, dass die Show langfristig im Herbst stattfinden wird. Der geplante Termin für 2022 ist der 6. bis 10. November. Der diesjährige November-Termin hatte für Diskussionen gesorgt, weil er sich mit dem Termin der EIMA in Bologna überschnitten hätte. cs