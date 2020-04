PS Days in Hannover auf 2021 verschoben

Nach der Entscheidung der Bundes- und Landesregierungen, Großveranstaltungen bis Ende August zu untersagen, werden auch die Performance & Style Days Hannover – kurz PS Days – auf das nächste Jahr verschoben. „Wir haben bis zuletzt gehofft, die Veranstaltung ausrichten zu können und damit der Tuning-Szene nach Monaten des Shut-Down in diesem Sommer ein tolles Event zu bieten. Aber völlig klar ist, dass die Gesundheit und der Kampf gegen die Corona-Pandemie Vorrang haben“, sagte Daniela Stack, Director Cooperative Events bei der Deutschen Messe AG am Donnerstag in Hannover. Die PS Days werden somit vom 2. bis 4. Juli 2021 auf dem Messegelände Hannover ausgerichtet.

Bereits gekaufte Eintrittskarten für die PS Days 2020 behalten für die Veranstaltung im nächsten Jahr ihre Gültigkeit. cs