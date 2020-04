ATU öffnet zehn weitere Filialen im Notbetrieb

Hatte ATU zunächst angekündigt, alle Filialen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz wegen der Corona-Pandemie zu schließen, werden jetzt nach und nach wieder Filialen im Notbetrieb hochgefahren. Am 3. April werde das Unternehmen in weiteren zehn regionalen Schwerpunkt-Filialen einen Werkstatt-Notbetrieb aufnehmen. Der Betrieb an diesen Standorten sehe spezielle Gesundheitsmaßnahmen vor und solle der Sicherstellung der erforderlichen Grundversorgung dienen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login