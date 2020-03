Autec ist auch in Zeiten von Corona für die Kunden da

Auch die Autec GmbH & Co. KG hat verschiedenste Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter in Zeiten der Corona-Pandemie ergriffen, um den gewohnten Service für Beratung, Bestellungen und Lieferungen aufrechtzuerhalten. Aufträge, die bis 15 Uhr eingehen, wurden auch weiterhin noch am selben Tag ausgeliefert, heißt es aus dem Unternehmen. cs