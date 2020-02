Mit sechs neuen Zwei-Sterne-Restaurants und zwölf neuen Ein-Stern-Betrieben wird heute der Guide Michelin Schweiz 2020 lanciert. Damit steigt die Gesamtzahl der Restaurants im Lande, die jetzt mit einem oder mehreren Sternen ausgezeichnet wurden, auf 122. Die Schweiz wird erneut als Paradies für Gourmets bestätigt. Der Guide Michelin Schweiz 2020 ist ab 27. Februar zum Preis von 39 Schweizer Franken (29.95 Euro in Deutschland und 30.80 Euro in Österreich) erhältlich. In der neuesten Ausgabe werden insgesamt 632 Restaurants und 215 Hotels empfohlen. cs