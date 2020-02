Linglong besteht die Prüfung für potenzielle Lieferanten von MAN

Linglong Tire freut sich über den gelungenen Start in 2020. Im Januar führte das Prüfteam für potenzielle Lieferanten von MAN Truck & Bus eine dreitägige Vor-Ort-Prüfung bei Linglong International Tire (Thailand) Co., Ltd. durch. Der Reifenhersteller sei danach in das Lieferantensystem von MAN aufgenommen worden. Dies belege die Qualifikation und Kompetenz, um OE-Dienste für internationale erstklassige Nutzfahrzeughersteller zu erbringen, heißt es aus dem chinesischen Unternehmen. cs