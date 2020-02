BRV lobt erneut Kreativpreis aus

Der vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. ausgelobte Kreativpreis geht in die zweite Runde. Im Rahmen der Tire Cologne 2020 wird der Preis in den zwei Kategorien Handel und Industrie vergeben. Der Kreativpreis Handel richtet sich an den Reifenfachhandel, den Reifengroßhandel, Konzeptgeber sowie Servicepartner und Zulieferer des Reifenhandels. Ideeller Träger und exklusiver Sponsorpartner des Kreativpreises Handel ist Continental.

Der Kreativpreis Industrie ist an die Reifen- und Räderhersteller, Anbieter von Werkstattbedarf sowie Unternehmen aus der Runderneuerung und dem Recycling adressiert. Die Koelnmesse setzt klare Zeichen und beteiligt sich hier wieder als Sponsorpartner. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 15. Februar bis 30. April 2020. Weitere Informationen unter https://www.bundesverband-reifenhandel.de/. cs