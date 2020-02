Pit-Stop übernimmt 19 Reifencenter von Globus

Die Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG aus dem Saarland hat 19 Reifencenter an Pitstop verkauft. Bisher wurden die Reifencenter auf den Geländen der Globus Supermärkte in Deutschland betrieben. Sie hätten im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 13 Millionen Euro erzielt, heißt es aus dem Unternehmen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



