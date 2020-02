First-Stop-Tagung am Nürburgring: Pole Position für Partner

Am 8. Februar will First Stop seine Partner auf die „Pole Position“ stellen. Zur jährlichen Partnerkonferenz werden am Nürburgring dieses Mal 380 Teilnehmer aus den Reihen der Partner, der Filialen und der Zentrale erwartet, ein neuer Rekord. Ebenfalls mit dabei sind 34 Aussteller aus der Reifen- und Werkstattbranche. Im Ring-Boulevard gibt es tagsüber Informationen in Talkrunden und Vorträgen sowie Ehrung der langjährigen Partner. Im Rahmen der Hausmesse warten diverse Preise bei den Verlosungen der Aussteller. Zum weiteren Austausch und Netzwerken bestehe abends im speziellen Ambiente des Ring-Werk Gelegenheit. ab