Sauerland: Diebe stehlen Kompletträder für 150.000 Euro

Bisher unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende in einem Autohaus im sauerländischen Balve Kompletträder im Wert von rund 150.000 Euro gestohlen. Wie dazu die Lokalpresse berichtet, haben die Diebe dazu einen Lagercontainer aufgebrochen und immerhin 60 dort eingelagerte Komplettradsätze mitgehen lassen. Bereits Anfang Dezember war es in der Region um Balve zu einem ähnlich gelagerten gekommen; damals hatten die Diebe 47 Komplettradsätze im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. ab