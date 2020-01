Reifen Center Wolf baut Fuhrpark und Vertriebsgebiet deutlich aus

Reifen Center Wolf plant, das Tourennetz mit Außendienst und eigenem Fuhrpark auch im neuen Jahr weiter deutlich auszubauen. Ab dem 1. März fährt der Reifengroßhändler mit Sitz in Nidderau nahe Frankfurt täglich auch deutlich nördlicher Richtung Kassel und gleichzeitig auch in den Stuttgarter Raum im Süden. „In die erweiterten Routen fallen unter anderem die Gebiete Marburg, Bad Hersfeld, Kassel sowie im Süden Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Gleichzeitig wächst der eigenbetriebene Fuhrpark beträchtlich.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login