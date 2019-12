ML Reifen spendet 3.000 Euro für den regionalen Umweltschutz

Mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt die ML Reifen GmbH das regionale Aktionsbündnis „Blühender Landkreis Osnabrück“. „Wir haben uns gezielt für dieses Projekt entschieden, um den Umweltschutz in unserer Region zu fördern“, erklärt Matthias Lüttschwager, Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Wallenhorst. Mit diesem Geld würden 4.500 Quadratmeter Blühwiesen angelegt und gepflegt. Zudem solle auf dem Betriebsgelände des Wallenhorster Großhändlers in 2020 ein Insektenhotel aufgestellt werden. „Dann brummt im kommenden Jahr bei uns hoffentlich nicht nur das Geschäft“, so Jens Kölker, Leiter Handel bei der ML Reifen GmbH. cs