Reifen Müller unterstützt Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder

Das Großhandelsunternehmen Reifen Müller unterstützt 2019 zum 15. Mal die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. Es handelt sich um einen gemeinnützigen Verein, bestehend aus betroffenen Familien, die ehrenamtlich arbeiten. 90 bis 100 Kinder werden im Laufe eines Jahres als Neuerkrankte in der Kinderkrebsstation „Regenbogen“ der Universitätskinderklinik Würzburg aufgenommen und dort behandelt. Dank des medizinischen Fortschritts sind die Heilungschancen groß und die meisten Kinder werden wieder gesund, schreibt Reifen Müller dazu in einer Mitteilung, und unterstützt den Verein finanziell mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro.

Jürgen Fischer, Geschäftsführer der Reifen Müller GmbH & Co. KG, bekräftigt dazu: „Soziales Engagement ist bei Reifen Müller ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Daher unterstützen wir mit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V., ein wichtiges Projekt, das uns besonders am Herzen liegt.“

Auch Uwe Müller, Geschäftsführer des Reifen Müller Runderneuerungswerkes, unterstützt die langjährige Spendenbereitschaft seiner Firma und freut sich, dass die gemeinnützige Arbeit der Elterninitiative seit 15 Jahren läuft. Uwe Müller bestätigt: „Wir sind in der Region, in der wir unseren Firmensitz haben, tief verwurzelt. Uns ist es wichtig, mit diesem sozialen Engagement unmittelbar die zu unterstützen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Familien, die mit ihren Kindern den Weg durch die Krankheit gehen müssen, zu begleiten.“

Mit diesem Engagement trete das Unternehmen aktiv für seine Überzeugung ein. Müller erklärt: „Viele unserer Kunden unterstützen das Vorgehen und tragen so gerne ihren Teil dazu bei, denen zu helfen, die in der Weihnachtszeit unsere Unterstützung benötigen.“ ab