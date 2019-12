Tuning im Zyklus der Jahreszeiten – Lorinser präsentiert Fotokalender

Am 1. März 2020 wird das Unternehmen Lorinser als Autohaus 90 Jahre alt. Weltweite Bekanntheit erlangte der Name jedoch erst mit der Gründung der Tuningsparte Sportservice Lorinser, die 1976 im neu errichteten Zweigbetrieb Winnenden erfolgte. Heute ist diese ebenfalls im Stammhaus in Waiblingen untergebracht. Durch das Jubiläumsjahr führt der Fahrzeugveredler nun „mit einem attraktiven DIN-A3-Fotokalender, der die schönsten Shootings des nun bald zurückliegenden Jahres noch einmal in einem Best-of zusammenfasst“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der Kalender für das Jahr 2020 punkte mit „viel Abwechslung und zeigt die schönsten Facetten der aktuellen Lorinser-Fahrzeuge – und das quer durch alle Jahreszeiten“. Der Kalender ist ab sofort im Onlineshop von Lorinser erhältlich. ab