Ottinger führt Neuheit für das Nfz-Segment ein – Geringere Gliederstärke

Das Unternehmen Ottinger Schneeketten ist seit 55 Jahren in Familienbesitz und heute einer der führenden Anbieter von Schneeketten. „Durch Tradition und Erfahrung ist der heute hohe Entwicklungsstandard von Ottinger Schneeketten durch Qualität und Sicherheit geprägt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des in Singen am Bodensee ansässigen Unternehmens. Für den Einsatz auf verschneiten und vereisten Straßen sowie im Gelände bietet Ottinger „für Fahrzeuge aller Art zum geforderten Einsatz die richtige Schneekette“, heißt es dazu weiter. Nun bringt das Unternehmen eine Produktneuheit für das Nfz-Segment auf den Markt.

