Essen Motor Show: Dekra informiert über Änderungsabnahmen und mehr

Auf der Essen Motor Show dreht sich alles ums Auto. Vor allem Tuningfans, aber auch Liebhaber von Old- und Youngtimern treffen sich hier. Die Sachverständigenorganisation Dekra zeigt sicheres und vorschriftenkonformes Tuning mit einem Positiv-Beispiel am Messestand. Die Drift-Racer-Anlage sorge für zusätzlichen Spaß. Der Ford Mustang im grün-weißen Design fungiert als Hingucker am Messestand B29 der Organisation in Halle 3.

