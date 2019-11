Nokian Tyres: Reifen für E-Autos nutzen eben nicht schneller ab

Genau wie konventionell angetriebene Fahrzeuge brauchen auch Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge Winter- oder Ganzjahresreifen, um in der kalten Jahreszeit sicher zu sein und um etwaigen nationalen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Wie Nokian Tyres dazu jetzt in einer Mitteilung schreibt, könne man für entsprechende Fahrzeuge ein umfangreiches Produktangebot unterbreiten. Bei der Gelegenheit weist der finnische Reifenhersteller aber auch darauf hin, dass seinen Erkenntnissen zufolge die oft geäußerte Ansicht falsch sei, Reifen an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen würden schneller abnutzen als solche an Verbrennern. Nokian Tyres dazu: „Das Gegenteil ist der Fall.“

