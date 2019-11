GT Radial setzt Impulse in Sachen „modernes zielgruppenorientiertes Marketing“

Unter dem Claim „Experience the Performance“ will GT Radial „immer wieder Impulse in Sachen innovatives Marketing“ setzen, zuletzt als Sponsor beim Kitesurf World Cup auf Sylt. Zum Start in die Reifenwechselsaison nutzt die Marke von Giti Tire in Österreich nun erstmals den digitalen Musikdienst Spotify, um seinen Partner Reifenhandel Achleitner beim Verkauf in der Wintersaison zu unterstützen, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Regional auf das Einzugsgebiet begrenzt, wurde die Onlineterminbuchungsfunktion des GT-Radial-Partners beworben. So lieferte diese zielgruppenorientierte moderne Kampagne zugleich messbare Ergebnisse“, schreibt Giti Tire weiter.

