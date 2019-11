Feuer: Hoher Sachschaden bei Frerichs Reifen- und Autozentrum in Sandkrug

Ein Feuer in Sandkrug bei Oldenburg hat gestern Abend einen rund 100 Quadratmeter großen Abschnitt einer in mehrere Segmente aufgeteilten Lagerhalle von Frerichs Reifen- und Autozentrum zerstört. Wie die Polizei dazu laut der Nord-West-Zeitung mitteilt, liege der Schaden nach ersten Schätzungen bei rund 500.000 Euro; die Halle sei einsturzgefährdet. Reifen seien in dem Hallensegment nicht gelagert gewesen. ab