ÖAMTC legt Grundstein für größten Stützpunkt Österreichs

Am heutigen Mittwoch wurde der Grundstein in Wien für den größten ÖAMTC-Stützpunkt in Österreich gelegt. Auf einem Areal von rund 10.000 Quadratmetern entstehe ein modernes und innovatives Gebäude, das umfassende Mobilitätsdienstleistungen und Services für Mitglieder sowie ein freundliches Arbeitsumfeld für Mitarbeiter unter einem Dach vereine.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login