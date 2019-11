Pirelli BS3: Der Reifen, der einen Wintermantel trägt

Im Oktober 1959 präsentierte Pirelli auf der Automobilausstellung in Turin einen unglaublichen neuen Reifen, der das Fahren im Winter verändern sollte. Damals wie heute war der Herbst die Zeit, in der die Menschen begannen, sich und ihre Autos auf die kommende Wintersaison vorzubereiten. Aber nie hätten sie mit der Erfindung von Pirelli gerechnet, die ihnen vor 60 Jahren in Turin vorgestellt und BS3 genannt wurde.

