Protrack präsentiert sich in Essen

Auch die Protrack GmbH präsentiert sich in diesem Jahr auf der Essen Motor Show. Nicht nur am eigenen Stand des Unternehmens in Halle 7 Stand 7B29 unter dem Dach des VDAT werden die neuen Flow-Forming-Größen des Leichtmetallrads One zu finden sein. Viele Räder sind während der Messe vom 30. November bis 8. Dezember 2019 auch auf diversen Tuning- und Motorsportfahrzeugen in den Hallen des Essener Messegeländes verteilt. cs