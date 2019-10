Nfz-Teilegroßhändler Winkler stellt eigene Messenger-App vor

Die Winkler-Unternehmensgruppe, einer der führenden Großhändler für Nutzfahrzeugersatzteile in Europa, stellt eine eigene Messenger-App vor. Mit der „Winkler Now“ genannten App können die Kunden per Smartphone mit ihrem Fachberater kommunizieren. „Zahlreiche weitere Funktionen machen die App zum nützlichen Begleiter im Werkstattalltag“, so der Teilegroßhändler in einer Mitteilung. ab