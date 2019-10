Nexen Tire und Eintracht Frankfurt: „Mehrmalige Sieger“ im Stadion

Im Vorfeld des Bundesliga-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, das am 18. Oktober stattfand, hatte Nexen Tire gemeinsam mit seinem Partner Eintracht Frankfurt über deren Kanäle Facebook und Instagram ein exklusives Gewinnspiel ausgelobt. Zu gewinnen gab es ein Rundum-sorglos-Paket bestehend aus einem Satz Nexen-Winterreifen samt Montage, VIP-Shuttle-Transfer zum Stadion und zurück sowie eine exklusive Stadion- und Museumsführung samt zwei Nexen-Logenplätze zum Spiel selbst. „Die glücklichen Gewinner erlebten am vergangenen Wochenende ein hochkarätiges Fußballspiel, in dem die Eintracht spielerisch wie auch kämpferisch mit einem klaren 3:0-Sieg überzeugte“, so der Hersteller. Ilhan Kurban, Europe Marketing Manager bei Nexen Tire Europe, ergänzt: „Wir freuen uns, dass unsere Gäste gleich mehrmals als Sieger das Stadion verlassen konnten. Als Gewinner der Verlosung, Fahrer des neuesten Nexen-Winterreifens Winguard Snow G‘3 und einem Sieg unseres langjährigen Bundesliga-Partners Eintracht Frankfurt.“ ab