Reifen Straub führt „Live Chat“ in seinem Einkaufsportal ein

Wer kennt die Situation nicht. Man ist in einem Onlineshop, möchte sich über ein Produkt informieren oder auch kaufen, aber eine letzte offene Frage zum Artikel steht noch im Raum. Natürlich kann man diese Frage per E-Mail formulieren oder beim Händler anrufen. „Wer hat dafür aber im knallharten Saisongeschäft Zeit?“, hat man sich kürzlich bei Reifen Straub gefragt – und hat darauf eine Antwort gefunden: den „Live Chat“ im Reifen-Straub-Einkaufsportal. Dort haben Kunden die Möglichkeit, mit Mitarbeitern des Händlers in Kontakt zu treten „und blitzschnell benötigte Informationen zu erhalten“, unterstreicht dazu Eugen Straub, Geschäftsführer der Reifen Straub GmbH. Man reagiere mit dieser Erweiterung des Onlineangebots auf Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Auch weiterhin seien die Mitarbeiter von Reifen Straub telefonisch, per E-Mail oder per Fax montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr erreichbar. ab