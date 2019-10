Rema Tip Top mit neuer Tochtergesellschaft in Dubai

Die Rema Tip Top AG stärkt ihre Positionierung im Nahen Osten und eröffnet einen eigenen Hub in Dubai. Ab sofort würden von dem neuen Standort unter dem Motto „In the region, for the region“ alle Produkt- und Serviceanliegen der Region bearbeitet und umgesetzt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login