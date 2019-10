Dunlop-Filmdokumentation zeigt „Powerfrauen an der Nordschleife“

Motorsport ist eine reine Männersache! – So lautet zumindest ein gängiges Vorurteil. Ist das heute wirklich noch der Fall? Dieser Frage geht Dunlop mit einer Film-Dokumentation nach, die ab heute Nachmittag auf YouTube ihre Premiere feiert; der Film geht dort um 14 Uhr online, einen Vorab-Trailer können Sie davor aber bereits hier auf YouTube sehen. Die lange 15-minütige Reportage begleitete einige Protagonistinnen beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, „die dort im Cockpit und in der Boxengasse bewiesen, dass sie es mit der versammelten Konkurrenz ebenso erfolgreich aufnehmen können, wie mit dem härtesten Rennen auf der längsten Rennstrecke der Welt“, heißt es dazu in einer Mitteilung.



Motorsportfans kämen dabei voll auf ihre Kosten, denn mit der Reportage zeige sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven die ganze Faszination des größten automobilen Rundstreckenrennens der Welt: „Spektakuläre Actionszenen, die gigantische Stimmung beim Mega-Event und natürlich die Hauptpersonen, die im Management und am Steuer zum Erfolg ihres Teams beitrugen. Eine Menge Themen also, die im parallel zur Premiere gestarteten Live-Chat für Gesprächsstoff sorgen werden“, ist man sich bei Marke aus dem Goodyear-Konzern sicher. ab