DVR-Initiative bietet zur Saison wieder Winteraktionsmedien

Die „Initiative Reifenqualität – Ich fahr’ auf Nummer sicher!“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) und seiner Partner bietet zur aktuell anlaufenden Winterreifensaison wieder zahlreiche Aktionsmittel an, und zwar bis zum 15. Oktober noch zu Frühbucherrabattpreisen. Mit dem Material können Autofahrer auf den „Sicherheitsfaktor Reifen“ aufmerksam gemacht werden, heißt es dazu in einer Mitteilung. Dies biete dem Fachhandel das Plus: „Das eigene Unternehmen wird in Verbindung mit Verkehrssicherheit gesetzt.“ Neben Postern und verschiedenen Info-Flyern stehen auch Fußbodenaufkleber und Snowflags zur Verfügung. Wer ein Komplett-Paket mit Informationen rund um Winterreifen sucht, sei mit einem der verschiedenen Aktionspaketen gut beraten. Das Bestellformular der Aktionsmaterialien ist zu erreichen unter reifenqualitaet.de. ab