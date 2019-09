Toyo spendiert Endverbrauchern Tankgutscheine bis zu 100 Euro

Endverbraucher, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. November Toyo-Winter- oder Ganzjahresreifen kaufen, können dafür Tankgutscheine im Wert von bis zu 100 Euro erhalten. Dazu müssen diese eines der Modelle Celsius, Snowprox S954 SUV, Snowprox S953, Snowprox S943, Open Country W/T oder Observe Van/Observe S944 kaufen. Für Reifen ab 17 Zoll gibt es 30 Euro, ab 18 Zoll 40 Euro und ab 19 Zoll erhalten die Käufer 50 Euro fürs Tanken. 100 Euro gibt es für die qualifizierten Modelle ab den Dimensionen 20 Zoll. „Händler profitieren von der Aktion durch das zusätzliche Angebot, für das kein weiterer Aufwand anfällt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Herstellers. Die teilnehmenden Endverbraucher laden ihre Rechnung des Toyo-Reifenhändlers einfach über die Website www.toyo.de/voucher hoch, die ab Beginn des Aktionszeitraums aufrufbar ist. Anschließend prüfe Toyo, ob und in welcher Höhe die Kunden einen Tankgutschein erhalten und informiert alle Einsender. Im Zuge der Aktion wolle Toyo auch seinen Händlerfinder auf seiner Website bewerben. Mit einer E-Mail an marketing@toyo-tire.de könnten Reifenservicepartner ihre Kontaktdaten dort pflegen und die Materialien für die Aktion einfach bestellen. ab