Pirelli würdigt seine besten Zulieferer mit den Supplier Awards 2019

„Qualität, Innovationsfähigkeit, Schnelligkeit und globale Versorgungssicherheit“ seien die Schlüsselkategorien bei der Auswahl für die diesjährigen Supplier Awards von Pirelli gewesen. Der Hersteller hat nun die Auszeichnung an neun seiner weltweit mehr als 10.000 Zulieferer vergeben, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Supplier Awards würdigten „jene Unternehmen, die sich dadurch auszeichnen, die Lieferkette von Pirelli nachhaltiger, innovativer und qualitativ exzellenter“ gestaltet zu haben. So hätten sie dazu beigetragen, die Produkte von Pirelli im Einklang mit der Strategie des Unternehmens immer hochwertiger zu machen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login