Bis 3. Oktober fünf Prozent Rabatt auf Alu- und Kompletträder bei Reifen.com

Wer aktuell beim Kauf neuer Aluminium- oder Kompletträder sparen möchte, dem bietet Reifen.com eine Möglichkeit dazu. Noch bis zum 3. Oktober sollen Kunden bei einer Bestellung über den Onlineshop des Anbieters während des Kaufprozesses im Warenkorb den Gutscheincode „NL619AKRDE“ eingeben können, der ihnen einen Rabatt in Höhe von fünf Prozent verspricht. Gültig sei dieses Angebot allerdings auch in den Reifen.com-Filialen, könne aber nicht mit anderen Nachlässen kombiniert werden und – wie in solchen Fällen meist üblich – nur in Anspruch genommen werden, „solange der Vorrat reicht“. Sogenannte Premiumpartner von Reifen.com nähmen an dieser Aktion nicht teil, heißt es darüber hinaus. cm