Reifen Erdmann aus Cappeln bezieht Ende des Monats neuen Standort

Noch bis zum Ende dieses Monats ist das Team der Reifen Erdmann GmbH & Co. KG im Ortsteil Sevelten von Cappeln in der Hauptstraße 29 für ihre Kunden da. Dann bezieht das Unternehmen in rund fünf Kilometern Entfernung einen neuen Standort in der Heinrich-Beckermann-Straße 1. Für den 29. September ist eine Neueröffnungsfeier geplant mit Livemusik, Hüpfburg, Boobycar-Rennen sowie dergleichen mehr. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, wie sich der Facebook-Präsenz des gut 50 Kilometer südlich von Oldenburg beheimateten niedersächsischen Reifenhändlers entnehmen lässt. christian.marx@reifenpresse.de