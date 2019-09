Nexen Tire lässt britische Handelspartner Reifen probefahren

Nexen Tire hat seinen Kunden in Großbritannien nun ein besonderes Event geboten, bei dem sie aktuelle Reifen umfassend testen konnten. Bei dem Fahrevent, das kürzlich gemeinsam mit dem Großhandelspartner Stapleton‘s organisiert wurde, konnten über 70 Händler auf dem Palmersport Autodrome in Bedfordfordshire die Leistungsfähigkeit der Reifen N‘Blue HD Plus, N‘Fera SU1 und N‘Blue 4Seasons sprichwörtlich erfahren. ab