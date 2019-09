GRI übernimmt Nortire OÜ aus Estland

Der Hersteller von Reifen für die Landwirtschaft, Bau und Materialtransport GRI hat kürzlich Nortire OÜ aus Estland übernommen. Die Akquisition der Nortire-Gruppe mit Hauptsitz in Estland, einer Niederlassung in Lettland und zwei Niederlassungen in Litauen solle das weltweite Reifenservice-Netzwerk der GRI weiter ausbauen und „gleichzeitig ein bedeutendes Standbein auf dem nordeuropäischen Reifenmarkt schaffen“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login