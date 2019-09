Teilegroßhändler Winkler zeigt Werkzeugmobil auf NUFAM-Messe

Auch die Winkler-Unternehmensgruppe stellt auf der kommenden NUFAM-Messe aus. Vom 26. bis 29. September will der Großhändler für Nutzfahrzeugersatzteile in Karlsruhe auf 150 Quadratmeter „seine Leistungen rund um Fuhrpark und Werkstatt“ darstellen und hat dazu seine Fachberater der Standorte Karlsruhe, Freiburg, Ludwigsburg und Frankfurt vor Ort. Highlight auf dem Messestand werde das Winkler-Werkzeugmobil sein, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Das Fahrzeug ist bestückt mit einem großen Sortiment gängiger Hand-, Elektro- und Druckluftwerkzeuge der Marken Hazet, KS Tools, Makita, Hitachi und Ingersoll Rand sowie einer umfassenden Auswahl an Spezialwerkzeugen.“ Der Winkler-Stand ist in Halle 1, Standnummer A111. ab