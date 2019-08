BKT wird „Official Global Partner“ der spanischen Fußballliga

BKT ist seit dem vergangenen Wochenende „Official Global Partner of LaLiga“. Die Sponsoringpartnerschaft mit der spanischen Fußballliga sei auf zunächst drei Jahre bis zum Ende der Saison 2021/2022 angelegt, heißt es dazu in einer Mitteilung des indischen OTR-Reifenherstellers. BKT strebe nach „Leistung ohne Grenzen“, etwas, das genauso auch auf den spanischen Fußball und seine weltweite Bedeutung zutreffe. LaLiga sei „eine Marke von uneingeschränktem Wert“, betonte dazu Rajiv Poddar, Joint Managing Director von BKT. Dass das Ergebnis einer „neuen Marktinginitiative“ zustandegekommen sei, mache ihn „sehr glücklich und stolz“, so Poddar weiter. Spanien sei für BKT „einer der strategisch wichtigen Märkte in Europa, insbesondere im Landwirtschaftssegment“, so der Hersteller. Weiter: „Die Marke BKT wird von spanischen Verbrauchern ganz besonders geschätzt und es ist nun der perfekte Moment, diese bestehende Verbindung weiter zu stärken.“ ab