Das Raddesign SC1 Motorismo von Speedline Corse ist da

Das anlässlich der letztjährigen Essen Motor Show eingeführte Leichtmetallrad SC1 Motorismo der Ronal-Aftermarket-Marke Speedline Corse ist jetzt im Markt angekommen. Wie der Räderhersteller dazu berichtet, gibt es das Rad in „gleich zwei besonderen Ausführungen“: einerseits in sportlichem Racing-Black matt hornkopiert und in der Siegerfarbe Racing-Gold hornkopiert. Die Speedline Corse SC1 Motorismo ist mit Fünf-Loch-Anbindung in den Raddimensionen 8,0 bis 11,5×20 Zoll verfügbar. Passend ist das Rad unter anderem für Audi RS4, RS5 und RS7, für BMW M5 sowie für Porsche 911 und Mercedes E43 AMG. Für die beiden letztgenannten Anwendungen ist die SC1 Motorismo auch mit ECE erhältlich, d.h. sie gilt europaweit als eintragungsfrei. ab